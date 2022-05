Pogba alla Juve 2022: ecco l’offerta dell’ingaggio al francese

Pogba alla Juve 2022: dall’Inghilterra sono sicuri che il centrocampista francese abbia scelto di far rientro in Italia tra le fila dei bianconeri. Già circolano le prime cifre dell’ingaggio proposto.

Pogba alla Juve 2022: i rumors

Dall’Inghilterra sono sicuri: Paul Pogba ha scelto la Juventus. A far circolare la notizia è stato il Mirror che non ha dubbi sui desideri del centrocampista francese. Tante squadre su di lui dalla Spagna all’Inghilterra ma la Juventus sarebbe in vantaggio.

Nell’agosto 2016, Pogba fu ceduto al Manchester United per la cifra record di 89 milioni di sterline. Se si dovesse concretizzare il suo ritorno alla Juventus, sarebbe un grande affare dopo averlo venduto a circa 100 milioni di euro. Secondo Sky Sports UK il centrocampista francese, in scadenza con il Manchester United, lascerà la Premier League in estate ed in corsa, secondo l’emittente, ci sarebbero sia la Juventus sia il PSG.

Ecco l’offerta dell’ingaggio al francese

Per Pogba alla Juventus sarebbe un ritorno, un gradito ritorno. Dopo zero titoli di quest’anno e diversi problemi soprattutto a centrocampo tra infortuni e scelte, i bianconeri vorrebbero un top player da inserire in mezzo al campo. I francese a parametro zero sarebbe una grande occasione. Ecco perché si può spingere di più sul contratto e si parla di oltre 9 milioni di euro di ingaggio a stagione, più un ricco pacchetto di bonus, compreso quello alla firma.

