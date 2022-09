Osimhen, infortunio durante Napoli-Liverpool: quando rientra l’attaccante nigeriano

Osimhen, infortunio rimediato dall’attaccante durante la partita Napoli vs Liverpool. Il nigeriano ha lamentato probabilmente un fastidio muscolare che dovrà essere approfondito anche se Spalletti, durante la conferenza stampa post match, ha fatto presagire quale sia la situazione del centravanti azzurro.

Osimhen, infortunio durante Napoli-Liverpool

Victor Osimhen è uscito per infortunio sul finire del primo tempo nella partita di Champions League del Napoli contro il Liverpool. Dai primo riscontri sembra che possa trattarsi di un problema muscolare per l’attaccante nigeriano.

Tra l’altro era stato in dubbio fino a poche ore prima del match per un fastidio all’adduttore ma poi aveva recuperato ed era sceso in campo, sbagliando anche un rigore che però non ha condizionato il risultato in negativo. I gesti fatti dall’attaccante quando ha chiesto il cambio hanno fatto pensare subito a uno stiramento.

Quando rientra l’attaccante nigeriano

Durante la conferenza stampa dopo il successo per 4-1 sul Liverpool, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche delle condizioni di Victor Osimhen: “Non è a rischio per sabato, non gioca sicuramente.

E non ne giocherà altre nelle prossime settimane, visto che è un problema muscolare”. Bisognerà aspettare gli esami strumentali a cui si sottoporrà in queste ore l’attaccante ma il presentimento è che Osimhen possa rientrare dopo la sosta delle Nazionali. Sicuramente salterà la sfida di sabato 10 settembre contro lo Spezia. Intanto questa è la prima diagnosi del club: “Victor Osimhen, uscito al 41′ di Napoli-Liverpool, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra”.

LEGGI ANCHE: Kvaratskhelia, gli elogi di Benitez: “Miglior giocatore in Italia”