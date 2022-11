Mondiali Qatar 2022, Francia in pezzi: anche Benzema infortunato

Mondiali Qatar 2022, altra batosta per la Francia: anche Karim Benzema è infortunato e rinuncia. Giroud titolare, chi prende il suo posto in rosa?

Altra assenza forzata per la Francia ai Mondiali in Qatar del 2022. Da forfeit anche Karim Benzema, che si ferma a causa di una lesione muscolare a livello del quadricipite della coscia sinistra.

Il bomber del Real Madrid, attuale detentore del Pallone d’oro, sarà alle prese con l’infortunio per le prossime tre settimane e non potrà quindi scendere in campo con la sua nazionale per difendere il titolo mondiale conquistato nel 2018. Per la Francia è solo l’ultima di tante rinunce eccellenti, che arriva in Qatar con una rosa priva di molti giocatori di prima fascia. Ai lungodegenti Paul Pogba, N’Golo Kanté e Boubacar Kamara, alle prese con lunghi stop, si sono aggiunti nelle ultime settimane i forfait del centrale Presnel Kimpembe e dell’attaccante Christopher Nkunku.

Chi sostituirà Benzema: Giroud pronto per il posto da titolare

Con ogni probabilità sarà Olivier Giroud a prendere il posto da titolare del bomber del Real Madrid nel tridente offensivo dei Blues. Per quanto riguarda invece lo slot libero in rosa, c’è ancora molto spazio per teorie e speculazioni. Nelle prossime ore il commissario tecnico Didier Deschamps dovrà comunicare il nome del sostituto di Karim Benzema. L’allenatore francese ha tempo fino a questa sera per fare la sua scelta, a 24 ore dal primo match della Francia in Qatar.

Uno dei maggiori indiziati è Ben Yedder, rapido e versatile centravanti del Monaco. D’altro canto, Deschamps ha comunque molte alternative in attacco in grado di ricoprire il ruolo di prima punta, dal già citato Giroud a Mbappé e Griezmann. Il ct potrebbe quindi anche optare per un’alternativa in più sulle fasce offensive. In questo caso, le alternative più gettonate sarebbero Moussa Diaby, ala franco-maliana del Bayern Leverkusen, e Martin Terrier, esterno offensivo del Rennes reduce da uno scoppiettante inizio di stagione, con 11 reti in 20 presenze.