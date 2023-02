Juventus, chi sostituirà Alex Sandro? Il terzino verso l’addio definitivo

Juventus, chi sostituirà Alex Sandro sulla fascia sinistra? L’esperienza a Torino del terzino brasiliano è ormai ai titoli di coda. I bianconeri sono già in cerca del suo possibile erede: chi prenderà il suo posto?

Juventus, chi sostituirà Alex Sandro: l’obiettivo è un giocatore del Monza

Dopo anni di alti e bassi in maglia bianconera, Alex Sandro si prepara a lasciare la Juventus. Il contratto del terzino brasiliano scade a giugno e non sembra esserci alcuna intenzione da ambo le parti di accordarsi per un rinnovo. La dirigenza della Vecchia Signora è infatti già in cerca di un possibile sostituto sulla fascia sinistra. Uno dei nomi valutati con più attenzione è quello di Carlos Augusto, terzino ed esterno sinistro classe 1999 in forza al Monza. Ad oggi il brasiliano ex Corinthias ha collezionato 20 presenze in serie A con il club lombardo, condite da 4 goal e 3 assist. Il giocatore piace molto ad Allegri e sarebbe senz’altro interessato a fare un salto di qualità. Gli ottimi rapporti tra la Juventus e il Monza, già in contatto per Ranocchia e Rovella, spingono all’ottimismo: ci vuole solo l’offerta giusta.

Le alternative: la lista della spesa sulla fascia sinistra

In caso di fumata nera nella trattativa per Augusto, la Juve ha molti profili nella sua “lista della spesa” per coprire l’addio di Alex Sandro. Alejandro Grimaldo del Benfica resta un obiettivo intrigante, una vera occasione a parametro zero. Si tiene d’occhio anche Alfonso Pedraza del Villareal, all’occorrenza utilizzabile anche come ala offensiva. La Juve resta inoltre alla finestra insieme a molti team italiani per il 22enne Fabiano Parisi, autore di prestazioni promettenti con la maglia dell’Empoli.

In alternativa, i bianconeri potrebbero valutare una soluzione “casalinga”, riportando alla base un giovane di prospettiva. Si valuterà senz’altro il ritorno di Andrea Cambiaso, classe 2000 acquistato lo scorso anno dal Genoa oggi in prestito al Bologna. Anche Luca Pellegrini resta in bilico. Dopo il deludente prestito in Bundesliga al Francoforte, l’ex Roma è pronto a rifarsi alla Lazio: tornerà alla base o sarà ceduto per arrivare ad altri obiettivi?