Milan, Leo Duarte ceduto in Turchia: le cifre dell’affare

Milan, Leo Duarte ceduto ufficialmente: le cifre del trasferimento in Turchia. Il difensore brasiliano ha convinto l’Istanbul Basaksehir dopo un anno e mezzo di prestito. Quanto ha incassato il Milan per il centrale?

Milan, Leo Duarte ceduto al Basaksehir a titolo definitivo

Si separano ufficialmente le strade del Milan e del difensore brasiliano Leo Duarte. L’ex centrale del Flamengo, tra qualche giorno 26enne, non ha mai convinto nel suo anno e mezzo in rossonero, in cui ha collezionato solo nove presenze.

Duarte aveva già lasciato la serie A nel gennaio del 2021, prestato nella Super Lig turca all’Istanbul Basaksehir. Dopo una stagione e mezza e ben 47 gettoni di presenza, il club di Istanbul si è deciso e ha presentato un offerta per riscattare il giocatore, trovando il consenso della dirigenza del Diavolo: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Léonardo Campos Duarte da Silva all’İstanbul Başakşehir.

Il Club augura a Léo le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Le cifre dell’affare: quanto hanno incassato i rossoneri?

Ma quanto hanno incassato i rossoneri nell’affare? Inizialmente il prestito aveva un opzione di riscatto a 5,5 milioni, ma il Basaksehir ha fatto scadere la clausola. Il club turco è riuscito a ottenere il cartellino di Duarte a prezzo scontato, pagando solo 2 milioni di euro. Il valore del difensore a bilancio al 30 giugno 2022 era pari a circa 4,2 milioni di euro.

Il Milan registra quindi una minusvalenza di circa 2,2 milioni di euro.