Milan, Bennacer: “Arrivare in fondo alla Champions? Niente è impossibile”

A poco più di 24 ore dalla partita contro il Tottenham, Bennacer – giocatore del Milan – ha rilasciato delle dichiarazioni parlando sia dell’ambizione Champions League che del percorso in campionato.

I rossoneri, dopo la recente sconfitta, devono assolutamente rialzare la testa.

Bennacer sul Milan e sulla stagione

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è una pedina importante per lo scacchiere di Pioli. I rossoneri nell’ultimo periodo erano riusciti a ritrovare l’appiglio giusto, subendo pochi gol e portando a casa diverse vittorie, ottenendo così il massimo risultato con il minimo sforzo. L’ultima sconfitta contro la Fiorentina – valevole per la 25° gara di Serie A – ha evidenziato enormi limiti nella retroguardia del club. A poche ore dal ritorno contro il Tottenham, il tecnico ha il compito di capire come sistemare la difesa e colmare determinate lacune.

Intanto Bennacer, attraverso il canale ufficiale della UEFA, ha parlato del percorso in campionato fino ad ora:

“Vedo dove eravamo tre anni fa e dove siamo ora. Logicamente, questo club deve andare ancora oltre. Personalmente, è quello che voglio. È anche quello che vogliamo come gruppo. Quando vediamo gli obiettivi che avevamo tre anni fa, si parlava di tornare in Champions League nei tre anni successivi. Il nostro obiettivo era rientrare nelle prime quattro, siamo riusciti anche a vincere lo scudetto. Quando lavori sodo, ottieni risultati. Dobbiamo fare di più“.

Da un lato è fiducioso che la squadra possa fare meglio, dall’altro sa di no potersi accontentare, soprattutto dopo l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni. La stagione attuale li vede però in lotta per un posto in Champions League, con lo scudetto ormai ipotecato, e la strada – molto difficile – in ottica europea.

Fuori anche dalla Coppa Italia, il centrocampista classe ’97 vuole osare, riferendosi alla Champions League:

“Anche se sappiamo che sarà molto difficile, niente è impossibile“.

Un traguardo che sarebbe pazzesco, anche se il Milan non risulta tra le favorite. Intanto il prossimo ostacolo è il Tottenham di Antonio Conte, pronto ad ospitare i ragazzi di Pioli al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, Mercoledì 8 Marzo alle ore 21:00.

