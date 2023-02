Milan-Atalanta, Pioli torna a sorridere: “Maignan domani gioca”

In vista della 24° giornata di Serie A, Pioli si prepara a Milan-Atalanta, ritrovando finalmente Maignan che difenderà i pali. Un fine settimana che presenta sfide interessanti, come questo big match. Per l’occasione il tecnico emiliano può tirare un sospiro di sollievo, potendo finalmente contare sul primo portiere. Contro la Dea non sarà però semplice, soprattutto perché entrambe puntano ai piani alti.

I rossoneri avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Pioli parla di Milan-Atalanta

In vista della 24° giornata di Serie A, Stefano Pioli ha rilasciato la solita conferenza stampa, analizzando la prossima sfida, quella contro l’Atalanta. Una gara per nulla banale che, negli ultimi anni, ha fatto soffrire (e non poco) i rossoneri.

Il tecnico parmigiano ha discusso di diverse tematiche, da quelle legate agli infortuni al rientro di Maignan:

“Ibra sta sempre meglio, Calabria e Bennacer non sono convocati ma saranno disponibili da mercoledì, così come Florenzi. Maignan sta bene e giocherà. atarusanu ha fatto pienamente il suo dovere, negli ultimi giorni ha avuto un attacco influenzale ma sono contento di quello che ha fatto. Maignan è stato un leone in gabbia, è molto motivato e ci darà sicuramente un grande apporto”.

Il portiere francese – titolare indiscusso – dopo moltissimo tempo, può finalmente tornare a giocare, rammaricandosi di non aver potuto dare il proprio contributo al Milan (e anche alla Francia). Per Ibrahimovic c’è ottimismo, bisognerà ancora attendere per Bennacer, Calabria e Florenzi.

L’allenarore classe ’65 si è poi soffermato sull’avversaria da affrontare:

“Sempre una partita molto importante, la classifica è molto corta per la Champions. Abbiamo l’opportunità di allungare su di loro, sarà una partita dura. Le due squadre metteranno in campo le loro caratteristiche ma noi stiamo bene e vogliamo continuare così, con solidità in fase difensiva e mantenendo il pallino del gioco”.

Difficile fare un pronostico, ma è certo che entrambe vorranno brindare al successo. Si scende in campo Domenica 26 Febbraio alle ore 20:45, nel consueto Sunday night.

