Cancelo e Bayern Monaco, finita prima di iniziare: addio già a giugno?

Joao Cancelo e Bayern Monaco, la luna di miele è già finita? Dopo un inizio discreto con i bavaresi, il terzino portoghese non vede più il campo. Traballa il suo possibile riscatto a giugno dal Manchester City: dove giocherà il prossimo anno?

Cancelo già finita l’esperienza al Bayern Monaco? Il portoghese è furioso

Dopo poche settimane e sette presenze con la maglia dei bavaresi, Joao Cancelo pare sia già ai ferri corti con il Bayern Monaco. Il terzino portoghese è appena arrivato in Germania, ceduto in prestito nell’ultimo giorno del mercato di gennaio dal Manchester City di Pep Guardiola a causa di alcuni dissidi con l’allenatore. Dopo un inizio relativamente positivo, tuttavia, in cui Cancelo si è reso anche autore di due assist, il tecnico del Bayern Julian Nagelsman avrebbe già deciso di metterlo da parte. Il 28enne ha infatti perso il posto da titolare dopo la sconfitta contro il Monchengladbach. Nelle ultime tre partite, tra Bundesliga e Champions League, Cancelo ha collezionato appena 18 minuti in campo. Troppo pochi per il terzino, che sperava di ritrovare continuità dopo una prima metà di stagione complicata in Premier League.

I dubbi sul futuro, improbabile il riscatto: dove giocherà l’anno prossimo?

Considerate le attuali gerarchie nella rosa del Bayern Monaco, resta improbabile che i bavaresi decidano di investire nel riscatto di Joao Cancelo a fine stagione. Il prezzo del cartellino è infatti fissato a 70 milioni di euro, una cifra esorbitante per un giocatore che, a conti fatti, è per ora considerato una riserva. Gli auguri di Guardiola nel giorno dell’addio del terzino si sono rivelati una vera e propria “gufata”: “E’ andato via perché vuole giocare sempre tutte le partite, gli auguro di farlo in Germania per i prossimi 4 mesi”. Anche il tecnico spagnolo, tuttavia, pareva dubbioso circa il futuro del giocatore, che non è detto resti al City nel caso i tedeschi decidano di rispedirlo al mittente: “Non so cosa succederà nella prossima stagione“. Ci sono diversi top club interessate ad assicurarsi le prestazioni del portoghese, magari a prezzo di saldo considerata la situazione attuale. Tra queste spiccano il Real Madrid e il Chelsea, pronto a sfilare un giocatore di qualità ai rivali di Manchester.