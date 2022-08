La Premier League ritorna con la stagione 2022/23: inizio e dove vederla

Premier League 2022/23 al via con la nuova scoppiettante stagione. Ecco come seguire le partite delle grandi squadre inglesi.

Premier League 2022/23: pronti, partenza e via con la nuova stagione del campionato più interessante ma soprattutto più ricco del mondo. Ogni anno diventa sempre più competitivo con acquisti di livello che rendono le squadre più forti ed affamate per conquistare il titolo.

La Premier League ritorna con la stagione 2022/23

Al via la nuova stagione della Premier League 2022/23. In Inghilterra si parte già dal venerdì 5 agosto con il nuovo Arsenal di Zinchenko e Gabriel Jesus impegnato a Londra contro il Crystal Palace in serata alle ore 21.

Sabato, invece, sono in programma la partita delle 13,30 tra Fulham e Liverpool, mentre alle 16 tocca al Tottenham di Conte impegnato in casa con il Southampton. Alle 18,30 tocca a un’altra favorita per la vittoria finale, il Chelsea, ospite dell’Everton. Domenica andranno in scena i due Manchester: lo United all’Old Trafford con il Brighton e il City a Londra contro il West Ham.

Inizio e dove vederla

La stagione 2022/23 inizierà nel primo weekend di agosto:5-6-7.

Il campionato considerato il più competitivo, ricco e bello del mondo calcio è un’esclusiva dell’emittente di Sky. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire le più importanti partite della massima divisione inglese sui proprio decoder. Non solo perché sarà possibile seguire anche in streaming scaricando l’app SKy Go o NOW Tv disponibile su tablet, cellulare, notebook o pc.

