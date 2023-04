Mourinho si allontana da Roma? I Friedkin corrono ai ripari

La Roma è al lavoro per chiudere tre grandi colpi a zero per convincere Josè Mourinho a restare nella Capitale

La Roma è al lavoro per chiudere tre grandi colpi a zero per convincere Josè Mourinho a restare nella Capitale. Lo Special One è sotto contratto con i giallorossi fino al 2024, ma da qualche tempo ha iniziato a guardarsi intorno.

Il motivo è semplice: in estate cambieranno sicuramente timoniere Paris Saint Germain e Chelsea e pure al Real Madrid è tutt’altro che certa la conferma di Carlo Ancelotti. Della serie: per Mou si profila la ghiotta occasione per tornare a sedersi su una delle panchine più importanti d’Europa. Ecco perché il tecnico portoghese sta provando a mandare segnali verso Londra, Parigi e Madrid. Il tutto finalizzato a una possibile chiamata.

La famiglia Friedkin deve correre ai ripari onde evitare la partenza del proprio condottiero

Insomma, la famiglia Friedkin deve correre ai ripari onde evitare la partenza del proprio condottiero. Per farlo servono rinforzi di qualità e all’altezza delle ambizioni mouriniane. Nonostante i paletti stringenti del Settlment Agreement Uefa, a Roma sono già al lavoro per cercare di accontentare lo Special One in ogni sua richiesta. Almeno tre i colpi importanti richiesti per alzare l’asticella in Serie A e consolidarsi nelle prime posizioni. Un centrale mancino, un centrocampista creativo e un goleador da doppia cifra i regali desiderati dall’allenatore lusitano.

Le mosse di mercato della Roma

Per il reparto arretrato c’è Evan N’Dicka, in scadenza con l’Eintracht Francoforte, nel mirino. Positivi i primi contatti anche se la concorrenza da battere appare nutrita. A partire da Barcellona e Liverpool. A far spazio potrebbe essere Roger Ibanez per il quale la Roma conta di incassare 25-30 milioni per puntellare il bilancio. Rimarrà invece Marash Kumbulla che rinnoverà fino al 2027. In mezzo al campo dopo aver blindato Bryan Cristante (prolungamento fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio a 3,5 milioni annui) e Nemanja Matic (ha allungato al 2024) è a un passo dal firmare con i giallorossi Houssem Aouar, che andrà via dal Lione in estate.

Il colpo Houssem Aouar

Un colpaccio a parametro zero, basti pensare che due anni fa i francesi dissero no a 40 milioni più bonus offerti dall’Arsenal. Lo stipendio è pure ragionevole: 2,8 milioni netti più vari bonus per arrivare intorno ai 3,5 milioni a stagione. Il tutto con l’ausilio del Decreto Crescita. Lo stesso che può aiutare la Roma nella corsa a Bobby Firmino, prima scelta assoluta di Mou per l’attacco.

Tandem da urlo con Dybala

Un altro botto a parametro zero per comporre con Dybala (parti al lavoro per siglare il rinnovo fino al 2026 con ritocco degli emolumenti da 4,2 a 6 milioni a stagione più premi) un tandem da urlo. Sul brasiliano al passo d’addio con il Liverpool c’è mezza Europa, ma la Roma confida nella carta Mourinho. Usando il fascino magnetico di un allenatore del calibro di Josè finora i giallorossi hanno fatto razzie sul mercato degli svincolati. Motivo per cui guardano con fiducia anche a questa trattativa. In alternativa c’è il nome di Mbala Nzola, grande rivelazione dello Spezia a cui potrebbe essere girato in cambio a titolo definitivo Eldor Shomurodov. Valige in mano invece per il Gallo Belotti a cui non verrà rinnovato il contratto.