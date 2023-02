Coppa Italia: Roma-Cremonese, le probabili formazioni

I quarti di finale di Coppa Italia hanno avuto inizio ieri, Martedì 31 Gennaio, con il match tra Inter e Atalanta e con il successo (per 1-0) degli uomini di Simone Inzaghi. La competizione presenta oggi due sfide, quella tra Fiorentina e Torino (match equilibrato) e quella di Roma-Cremonese con le probabili formazioni.

La compagine capitolina risulta favorita, ma le sorprese (nelle ultime uscite) non sono mancate.

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese per la Coppa Italia

Due squadre completamente diverse, che si batteranno però per lo stesso obiettivo. Il club capitolino ha battuto il Genoa grazie alla rete di Dybala, mentre i lombardi hanno stupito tutti sconfiggendo ai rigori il Napoli, dopo il 2-2. Per questo la squadra guidata da Ballardini non è assolutamente da sottovalutare, soprattutto perché sta dando segnali di ripresa.

La situazione in Serie A invece preoccupa – e molto – il club di Cremona, ormai più vicino alla retrocessione che alla salvezza. La Roma di Mourinho può invece pensare alla Champions League e provare a respirare aria d’Europa, anche grazie ai punti di penalizzazione della Juventus che hanno così liberato uno slot.

Entrambe proveranno a giocarsi le proprie carte e chi passa il turno, affronterà in semifinale la vincente di Fiorentina-Torino. A chiudere il tabellone la Juventus e la Lazio nella sfida di domani. La vincitrice sa già quale sarà la sfidante: l’Inter di Simone Inzaghi.

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Cremonese, seppur non ancora ufficiali e quindi ancora incerte:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Camara, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri, Dessers, Afena-Gyan.

Alelnatore: Davide Ballardini.

Risulta così tutto pronto per l’inizio della gara. Si scende in campo Mercoledì 1 Febbraio 2023 alle ore 21:00, terreno di gioco lo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 oppure in streaming su Mediaset Infinity.