Juventus-Torino, probabili formazioni del Derby della Mole

Un fine settimana lunghissimo per la Serie A che è, finalmente, sul punto di concludersi. Ci sono infatti due posticipi del Martedì. Quello del tardo pomeriggio tra Cremonese e Roma e quello più “sentito” per la storia, ovvero il Derby della Mole. Lo scontro tra le due compagini del capoluogo piemontese: ecco le probabili formazioni di Juventus-Torino, gara che vale per la corsa all’ultimo slot europeo.

Una sfida per continuare a crescere.

Probabili formazioni di Juventus-Torino

La stagione è entrata nel vivo e ha ormai rovinato i piani di molte squadre, come la Juventus a causa della penalizzazione di 15 punti. Nonostante questo, i bianconeri continuano a tracciare il loro percorso in Serie A e, per la 24° giornata, affronteranno il Torino nel consueto Derby della Mole. Due squadre molto diverse, sia dal punto di vista tattico che tecnico, oltre alla qualità della rosa. Eppure non è una sfida così scontata, più che altro perché la Juventus non può permettersi errori, mentre il Torino ha poco da perdere.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Torino, con i tecnici stanno apportando le ultime modifiche:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic

Allenatore: Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

Allenatore: Ivan Juric.

Un modo di giocare diverso e un modo di intendere il calcio completamente opposto. Non è soltanto la sfida di Torino, ma anche degli allenatori: il “corto muso” di Allegri contro l’aggressività di Juric.

La Vecchia Signora arriva dalla recente vittoria (per 0-3) contro il Nantes, grazie alla tripletta di Di Maria. Ma nel complesso giunge da una serie di vittorie e di clean sheet. I granata hanno invece rallentato la corsa pareggiando (per 2-2) contro la Cremonese, ultima in classifica, e mostrando diverse lacune difensive.

Una gara molto sentita per entrambe le compagini. Si scende in campo Martedì 28 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro sarà l’Allianz Stadium sponda bianconera. Il match sarà visibile esclusivamente su DAZN.