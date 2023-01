Carlo Tavecchio è morto: addio all’ex presidente della Federcalcio

Carlo Tavecchio si è spento all'età di 79 anni. In passato ha ricoperto il ruolo di presidente della Federcalcio Italiana.

Carlo Tavecchio è morto all’età di 79 anni. Il suo nome e il suo curriculum sono legati, in particolare, all’esperienza alla guida della Federcalcio in un momento delicato della Nazionale. Si dimise, infatti, dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Russia.