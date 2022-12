Juventus, Giuntoli nuovo ds: si può fare, si cerca l’accordo per fine stagione

Juventus, Cristiano Giuntoli è la prima scelta per il posto di nuovo ds: si cerca l'accordo per portarlo a Torino per fine stagione.

Juventus, Cristiano Giuntoli nuovo ds è fattibile: si cerca l’accordo per la prossima stagione. L’attuale direttore sportivo del Napoli potrebbe approdare a Torino a fine annata, pronto a gestire il mercato 2023/24.

Juventus, Cristiano Giuntoli prima scelta come nuovo ds

Dopo le dimissioni dell’intero CdA a causa dell’inchiesta Prisma, continua la rivoluzione ai piani alti della Juventus. I bianconeri hanno le idee chiare per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Federico Cherubini dovrà lasciare spazio a Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli. L’ex calciatore, protagonista da dirigente della scalata in A del Carpi, è considerato la prima scelta per la nuova Juventus grazie anche al grande lavoro fatto con i partenopei, oggi principali candidati alla vittoria in Serie A.

Tanti colpi da maestro a prezzo scontato nell’ultima sessione di mercato: dal solidissimo centrale sudcoreano Kim Min-Jae a poco meno di 20 milioni, alla vera rivelazione di questa prima parte di stagione, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, arrivato in azzurro per soli 10 milioni.

Per i piani alti della Juve è il profilo perfetto per la ricostruzione della Vecchia Signora.

C’è ottimismo tra le parti, arriverebbe a fine stagione

La Juve sta provando ad accelerare i tempi, in modo da trovare un accordo con Giuntoli il prima possibile. Siamo ancora nelle fasi preliminari ma sembra esserci ottimismo tra le parti, con il ds molto interessato alla nuova opportunità. Da parte sua il patron del Napoli Aurelio De Laurentis non sembra disposto ad interferire nella trattativa per il momento, e potrebbe accettare di lasciar andare via Giuntoli a fine anno.

In quel modo il dirigente avrebbe l’opportunità di gestire personalmente il mercato estivo bianconero per la stagione 2023/24.