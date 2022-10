Napoli, Anguissa infortunato: quando rientra il centrocampista?

Napoli, Frank Zambo Anguissa è infortunato: quando rientra il centrocampista camerunense? Si preannuncia uno stop lungo per l’instancabile rubapalloni azzurro, uscito durante l’ultima sfida di Champions League per un fastidio alla coscia.

Napoli, Zambo Anguissa infortunato dopo l’Ajax: quando rientra?

Il roboante 4 a 2 del Napoli contro l’Ajax in Champions League ha un sapore agrodolce a causa di una sfortunata tegola a centrocampo. C’è molta preoccupazione per le condizioni di Frank Zambo Anguissa, uscito per infortunio al 49esimo minuto.

Il mediano camerunense ha chiesto il cambio poco dopo la fine del primo tempo a causa di un fastidio alla coscia. Per il momento i primi esami non inducono all’ottimismo. Non vi sono ancora gli esiti ufficiali, ma potrebbe trattarsi di uno stop lungo. È improbabile che veda il campo nella prossima partita di campionato, in casa contro il Bologna. In dubbio anche la sua presenza il 23 ottobre, in trasferta contro la Roma.

In giornata dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.

I commenti di Spalletti su Anguissa: “Frank è da valutare, ha sentito tirare il muscolo”

L’allenatore Luciano Spalletti ha commentato lo stop improvviso nel post-partita, rimpiangendo anche il goal subito all’inizio della ripresa: “Frank è da valutare bene, ha sentito tirare il muscolo: è la sintesi della Champions League, quando hai un momento in cui ti manca qualcosa poi è difficile poter sopperire. Non siamo riusciti a buttare la palla fuori due volte, con lui infortunato, e ci hanno fatto gol”. Anche Anguissa ha voluto rassicurare i tifosi, con un breve messaggio su Instagram: “Ho sentito un fastidio alla coscia.

Domani ne saprò di più e vi darò le mie notizie. Grazie per tutti i messaggi. Forza Napoli sempre!”.