Inter, il dubbio di Zhang: vendere o resistere?

Nei prossimi mesi Steven Zhang dovrà decidere se vendere l’Inter o provare a resistere, trovando il modo di chiudere il debito con Oaktree (in scadenza nel 2024) e rilanciare. Sentiero stretto e in salita, visto che la situazione in Cina non è cambiata e la casa madre Suning continua a non viaggiare in buone acque, al contrario dell’Inter che esce dalla stagione con una situazione finanziaria migliore rispetto a quella con cui era entrata. Intanto, però, il più giovane presidente della storia nerazzurra si sta togliendo parecchie soddisfazioni: la Coppa Italia alzata al cielo di Roma è stato il suo quinto trofeo dal 2016 e c’è alle viste il sogno di Istanbul.

Zhang, in caso di vittoria nella finale di Champions League entrerebbe direttamente nella leggenda interista

Inutile dire come, in caso di vittoria nella finale di Champions League, Zhang entrerebbe direttamente nella leggenda interista facendo dimenticare le difficoltà degli ultimi anni, quelli dell’autofinanziamento e del ricorso ai debiti, delle cessioni dolorose e del mercato chiuso in positivo. Già oggi Zhang è dietro solo ai Moratti (figlio e padre) come quantità di vittorie e le performance della squadra di Inzaghi gli stanno consentendo di ricucire il rapporto con il pubblico. Da qualche mese non si leggono più striscioni contro di lui che erano apparsi in città e a San Siro.

Il cammino in Europa potrebbe ora rappresentare una vetrina per cercare un socio di minoranza

Va ricordato che, prima della crisi pandemica che ha investito Suning, la famiglia Zhang ha investito nell’Inter una montagna di soldi non lontana dal miliardo di euro. I risultati dicono che lo ha fatto anche con una certa capacità. Il cammino in Europa potrebbe ora rappresentare una vetrina per cercare un socio di minoranza, soluzione che resta sempre la più gradita dall’attuale proprietà anche se la più difficile da realizzare. Ripagare Oaktree e uscire dalle vicende giudiziarie che lo riguardano: questo l’orizzonte di Zhang. Il quale risulta che fin qui abbia respinto al mittente tutto i tentativi di avvicinamento di potenziali acquirenti, sempre convinto di voler restare a Milano.

Il dossier Inter sta circolando in ambienti finanziari

Che il dossier Inter stia circolando in ambienti finanziari da tempo non è un mistero. Come ha detto l’amministratore delegato corporate, Alessandro Antonello, ha anche un appeal perché il calcio italiano sta attirando denaro da fuori e l’Inter rimane un brand di grande diffusione. Rimane lo scoglio della situazione debitoria pesante e del mancato equilibrio nei conti, oltre alle perdite delle ultime due stagioni che sono state spalmate sfruttando tutte le possibilità dei decreti dell’epoca Covid. Insomma, fuori dal campo la situazione rimane complessa ma le vittorie di Inzaghi stanno dando forza a Zhang. E il finale è tutto da scrivere.