Inter, eBay nuovo sponsor sulla manica della maglietta: ecco quanto guadagna il club

Inter, eBay è il nuovo sponsor che sarà presente sulla manica della maglietta. Un primo accordo tra l’e-commerce e il club nerazzurro era già stato raggiunto ad ottobre. Tuttavia, questa nuova stretta di mano amplia il rapporto tra l’azienda ed il club di Milano. Il debutto sarà il 4 gennaio 2023 nella partita contro il Napoli nella ripresa della Serie A, dopo la sosta per i Mondiali.

Inter, eBay nuovo sponsor sulla manica della maglietta

L’Inter ha annunciato in un video su Instagram l’accordo con eBay, che diventa così il nuovo sponsor di manica del club nerazzurro. A partire da Inter Napoli (gara che si giocherà il 4 gennaio), infatti, eBay diventerà sponsor di manica della maglia da gioco. Già lo o scorso ottobre, eBay era già stato annunciato come Official Marketplace del Club nerazzurro per la stagione 2022/2023 in un accordo da 1,5 milioni di euro.

Dal 2023 l’accordo verrà ampliato con nuovi ingressi economici nelle casse nerazzurre.

Ecco quanto guadagna il club

L’accordo raggiunto tra l’e-commerce e il club nerazzurro prevede un contratto biennale con opzione di rinnovo, una partnership che porterà circa 5 milioni a stagione nelle casse dell’Inter. Il nuovo sponsor eBay sarà presente sulla manica per la prima squadra in Serie A e Champions, oltre che per Primavera e squadra femminile. Lo scorso anno sulla manica c’era DigitalBits che poi è diventato main sponsor.

Chi sa che il nuovo sponsor non farà lo stesso percorso. Molto, ovviamente, dipenderà da quanti soldi più eventualmente entreranno nella casse del club perché, in questo momento, tutto o quasi dipende dall’aspetto economico.