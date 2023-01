Zaniolo è fuori rosa e quasi dal mercato invernale: i tifosi lo inseguono e lo minacciano

Zaniolo è stato messo fuori rosa e il suo addio a gennaio alla Roma sembra davvero complicato. il giocatore ha deciso di cambiare squadra ma ha rifiutato l’offerta di un club inglese che aveva messo sul piatto la cifra richiesta dalla Roma.

Zaniolo è fuori rosa e quasi dal mercato invernale

Nicolò Zaniolo dopo aver rifiutato l’offerta del club inglese Bournemouth, gradita alla Roma, è stato messo per ora fuori rosa. Il calciatore, secondo quanto apprende l’Ansa, ha deciso di lasciare Roma per fare ritorno a La Spezia, dove il giocatore è di casa. Inoltre, Zaniolo ha cancellato dalla sua bio di Instagram la dicitura “Football Player As Roma”.

Mancano poche ore alla chiusura del mercato invernale e sembra difficile che si possa chiudere un’operazione così importante. Dunque, probabilmente il trasferimento del talento azzurro sarà rimandato nel mercato estivo. Se così sarà sarà una sconfitta per tutti: per il calciatore che non giocherà per diversi mesi alimentando così i pregiudizi di un bad boy. Inoltre, la Roma non avrà a disposizione un giocatore che nella passata stagione in alcune partite ha fatto la differenza.

I tifosi lo inseguono e lo minacciano

Purtroppo la vicenda si sta mettendo sulla strada sbagliata, uscendo anche dai canoni e indirizzi calcistici. Zaniolo, nelle scorse ore, è stato involontario protagonista di un spiacevole incidente: alcuni tifosi della Roma, dopo averlo riconosciuto, lo hanno inseguito in auto nei pressi di Casal Palocco e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e minacciato, anche di morte.

Intanto, nella notte, a Trigoria è stato affisso un altro striscione. “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori…Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!” è il testo firmato ‘ROMA’, uno dei principali gruppi della Curva Sud.

LEGGI ANCHE: Zaniolo, la mamma difende il figlio sui social dopo gli insulti contro il calciatore