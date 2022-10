Inter-eBay: accordo commerciale ad un passo. Ecco quanto vale e in cosa consiste

Inter-eBay: si fa sempre più insistente un possibile accordo tra la società nerazzurra e l’e-commerce. C’è chi scrive già di cifre e chi addirittura crede che l’annuncio dell’ufficialità dell’accoro potrebbe arrivare in settimana.

Inter-eBay: accordo commerciale ad un passo

Mentre si lavora sempre alla cessione dell’Inter, dall’altra parte c’è chi cerca respiro per le casse nerazzurre. Secondo rumors sarebbe vicino l’accordo di sponsorizzazione tra il club nerazzurro e il colosso eBay.

In settimana c’è chi afferma che potrebbe arrivare anche l’ufficialità dell’accordo. Inoltre, i rapporti non eccellenti con DigitalBits potrebbe addirittura portare in futuro l’e-commerce come sponsor sulle maglie da gara dei nerazzurri.

Ecco quanto vale e in cosa consiste

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello sport, l’accordo commerciale porterà nelle casse del club nerazzurro 1,5 milioni di euro. Dopo la presenza sempre più evidente nelle pubblicità a bordo campo durante le partite dell’Inter Women, eBay si è fatta vedere per la prima volta anche domenica, in Inter-Salernitana a San Siro, nella rotazione dei vari sponsor sui led attorno al terreno di gioco.

