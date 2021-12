Inter, è fatta con il fondo PIF? Squadra ceduta per un miliardo di dollari

Inter, bomba da un quotidiano americano: il fondo Pif a un passo dall'acquisto del club per un miliardo di dollari.

Inter, il Fondo Pif è pronto ad acquistare la squadra per un miliardo di dollari. L’indiscrezione arriva dal quotidiano online newyorkese International Business Times, secondo il quale il fondo saudita sarebbe a un passo dal rilevare il club. Zhang: “Tutte fake news”.

Inter, secondo un quotidiano americano è fatta: il fondo PIF offre un miliardo

Dopo mesi di voci di corridoio e trattative presunte, si torna a parlare di Inter e Fondo Pif. Secondo il quotidiano americano finanziario IBF, l’International Business Times, il fondo saudita sarebbe pronto a finalizzare l’acquisizione del club nerazzurro.

Si tratterebbe di un operazione mastodontica da un miliardo di dollari, circa 900 milioni di euro. Secondo il quotidiano, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il Saudi Arabia Public Investment Fund è un fondo sovrano del governo del Regno dell’Arabia Saudita che gestisce oltre 430 miliardi di dollari in asset. Pochi mesi fa, il Fondo ha acquistato il Newcastle United, in un operazione costata 360 milioni di dollari. L’operazione fu ostacolata da molte controversie: erano in molti a temere che il club inglese sarebbe stato controllato direttamente dal governo saudita.

Anche Amnesty International si oppose fermamente all’acquisto. L’organizzazione umanitaria chiese alle autorità della Premier League di bloccare l’operazione, contestando le continue violazioni dei diritti umani dell’Arabia Saudita. Secondo alcune voci di corridoio riportate da IBF, il Fondo Pif sta valutando l’acquisto di club in molti campionati, tra cui il Marsiglia in Francia e un club brasiliano non meglio specificato.

Zhang risponde alle voci: “Nessuna trattativa, tutte fake news”

La dirigenza dell’Inter ha commentato la vicenda rilasciando delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, smentendo categoricamente la presunta trattativa d’acquisto: “Ennesime indiscrezioni sono circolate ieri riguardo una possibile vendita dell’Inter al fondo saudita Pif, frutto di un articolo pubblicato dalla testata statunitense IbTimes.

La società nerazzurra ha smentito con forza, bollando come «fake», dunque false, le notizie di un passaggio di mano del club che – stando a IbTimes – sarebbe stato già completato. Nessun riscontro in merito: Zhang ha fatto sapere di non aver mai aperto alcuna trattativa di cessione con il fondo Pif“.