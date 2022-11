Fascia “One Love” ai mondiali in Qatar 2022: cos’è e perchè se ne parla

La fascia arcobaleno “One love” diventa un caso. Ma cos’è la Fascia One Love e perchè se ne parla per i mondiali in Qatar 2022?

Fascia “One Love” ai mondiali in Qatar 2022: cos’è

In occasione dei mondiali di calcio in Qatar 2022, alcune nazionali hanno annunciato l’intenzione di voler far indossare ai rispettivi capitani durante i Mondiali la fascia arcobaleno “One Love”. Simbolo di inclusività, questa fascia verrebbe indossata da alcuni capitani di nazionale in risposta alla criminalizzazione dell’omosessualità in Qatar.

Una presa di posizione che, però, potrebbe però avere ripercussioni in campo perchè infatti i giocatori, da regolamento, possono indossare solo l’abbigliamento fornito dalla FIFA e potrebbero quindi essere puniti con un cartellino giallo.

Già otto nazionali schierate per indossare la fascia