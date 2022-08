Europei di nuoto Roma 2022, Federica Pellegrini è madrina del torneo: il video di presentazione

Europei di nuoto Roma 2022, Federica Pellegrini è la madrina d'eccezione del torneo sportivo dopo una vita di vittorie in vasca.

Europei di nuoto Roma 2022, Federica Pellegrini è madrina del torneo

Agli Europei di nuoto Roma, è presente anche Federica Pellegrini ma non in veste di atleta in gara. Infatti, l’ex campionessa di nuoto è la madrina d’eccezione del torneo sportivo.

Mentre come ambassador ci saranno Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto e Filippo Magnini. Sia la madrina sia gli ambassador saranno presenti tutti i giorni nella meravigliosa cornice del Foro Italico e saranno protagonisti di tante sorprese, a partire dalla cerimonia inaugurale in programma giovedì 11 agosto alle 17 allo Stadio del Nuoto.

Il video di presentazione

La presenza di Federica Pellegrini come madrina degli Europei di nuoto a Roma è stata annunciata con un video in cui vengono ripercorsi alcuni dei momenti chiave della straordinaria carriera della nuotatrice, che immagina di parlare a sé stessa, quando all’età di sette anni sognava di entrare nella nazionale italiana di nuoto

