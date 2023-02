Europa League: Juventus-Nantes, le probabili formazioni

Si è dovuto attendere diverso tempo, tra campionati e Mondiale. Ma a Febbraio, come di consueto, tornano le coppe europee. Per l’occasione ecco le probabili formazioni di Juventus-Nantes, che si sfideranno per i playoff di Europa League. Due compagini completamente diverse e con obiettivi – che a inizio stagione – non le avrebbero mai messe sullo stesso livello.

Eppure la penalizzazione inflitta ai bianconeri ha ridisegnato un po’ i piani. Questa doppia sfida si rivela così fondamentale.

Le probabili formazioni di Juventus-Nantes

Si è parlato molto nell’ultimo mese del caso plusvalenze che ha colpito la Juventus, portandola ad essere catapultata al decimo posto in classifica, dopo averle sottratto 15 punti. Usciti tempo fa dalla Champions già ai gironi, gli uomini di Allegri hanno ormai poche carte da giocarsi. Tra queste ci sono la Coppa Italia e l’Europa League. Per questo, la sfida ai francesi si dimostra importantissima. Il Nantes, d’altro canto, non sta facendo un buon percorso in Ligue 1 e vorrebbe sistemare un po’ le cose alleggerendosi il cammino in Europa e aggiustando un po’ la stagione.

Di seguito allora le probabili formazioni di Juventus-Nantes, con ancora qualche aggiustamento da fare:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabio, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Girotto, Castelletto, Corchia; Sissoko, Chirivella; Blas, Mollet, Guessand; Mohamed

Allenatore: Antoine Kombouaré.

Pochissimo turnover per entrambe le compagini, segno di quanto la gara sia importante. Si scende in campo alle ore 21:00 di Giovedì 16 Febbraio, teatro dell’incontro sarà l’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà visibile su DAZN e sui canali Sky, precisamente Sky Sport Uno e Sky Sport 252, In più anche in chiaro su TV8. Per quanto riguarda lo streaming, sempre attraverso la piattaforma di Sky, per i soli abbonati.

Ritorna finalmente lo spettacolo dell’Europa League e ci si attende una sfida aperta e molto combattuta.