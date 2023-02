Europa League: Salisburgo-Roma, le probabili formazioni

Se da un lato si pensa al campionato, dall’altro bisogna concentrarsi per le coppe. Ecco allora che ritorna l’Europa League e presenta ben due italiane impegnate. Tra queste sfide ci sarà Salisburgo-Roma, di cui verranno riportate le probabili formazioni. Il match è valido per gli ottavi di finale e sarà costituito da una doppia sfida.

Una trasferta che potrebbe rivelarsi molto insidiosa.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Roma

Si ricomincia a correre sui prati europei, dopo una lunga attesa. I giallorossi si troveranno ad affrontare una difficile trasferta in Austria, contro una squadra che sa essere pericolosa. L’Europa League è per entrambe un ottimo traguardo e un buon banco di prova. I padroni di casa vogliono continuare a fare bene, mentre gli ospiti – che hanno vinto la prima edizione di Conference League – vogliono dimostrare di potersela giocare a livelli più alti.

Entrambe le compagini si rispettano e, pertanto, non vorranno lasciare nulla al caso.

A dimostrarlo anche le probabili formazioni di Salisburgo-Roma, sebbene non ancora definite:

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor.

Allenatore: Matthias Jaissle.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Il pochissimo turnover delle due compagini dimostra anche quanto entrambe vogliano puntare al successo, per “chiudere virtualmente i conti” già all’andata. Una sfida anche tra tecnici: l’inesperienza del giovane 34enne Jaissle e l’affidabilità di Mourinho. Uno scontro nello scontro, che regalerà senza dubbio emozioni e diversi gol.

Si scende in campo Giovedì 16 Febbraio alle ore 18:45, terreno dell’incontro sarà la Red Bull Arena di Salisburgo. La partita potrà essere guardata sui canali di Sky, ovvero Sky Sport e Sky Sport 1. Verrà trasmessa anche su DAZN (come tutta la competizione dell’Europa League) e, in più, tramite TV8. In streaming sempre tramite Sky, per i soli abbonati.