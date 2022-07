Dybala va alla Roma, è fatta. Le prime parole da giallorosso: “Sono felice”

Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma, è fatta! Quattro milioni a stagione per la punta argentina: "Sono felice".

Paulo Dybala pronto a firmare per la Roma, Jolanda De Rienzo ne è certa: “Accordo vicinissimo”. Svolta nella notte per la punta argentina. Dopo settimane di voci che lo vedevano già all’Inter, Dybala è vicino ad approdare alla corte di José Mourinho: “Sono felice”.

Paulo Dybala nuovo giocatore della Roma, la svolta nella notte

Svolta inaspettata per il futuro di Paulo Dybala. Dopo la fine della sua lunga avventura alla Juventus, La Joya sembrava ad un passo dall’Inter.

Mesi e mesi di chiacchiere di mercato dopo il mancato rinnovo con la Juve lo davano già pronto a firmare con gli acerrimi rivali dei bianconeri. Nella notte, tuttavia, ha cominciato a farsi sempre più concreta una voce clamorosa che vede invece la punta argentina vicinissima ad accordarsi con la Roma. Stanco di aspettare un offerta concreta dai nerazzurri, Dybala si sarebbe incontrato nella notte con i suoi agenti per parlare di un’offerta dei capitolini, per circa 4 milioni di euro a stagione.

Dopo il meeting arriva la decisione definitiva: Paulo è pronto a trasferirsi nella Capitale e oggi è in Portogallo per la firma e le visite mediche.

Il calciatore avrebbe comunicato immediatamente la decisione via messaggio al suo nuovo mister, José Mourinho, che pare sia entusiasta di poter lavorare con Dybala. L’influenza e le pressioni del tecnico portoghese sono state un fattore fondamentale per la decisione finale di Paulo. Anche Francesco Totti le ha provate tutte per convincere La Joya del progetto tecnico dei giallorossi nelle scorse settimane.

Ecco le prime parole di Dybala da romanista: “Sono molto felice. La numero 10? Poi ne parleremo, è una sorpresa”.

L’indiscrezione di Jolanda De Rienzo: “Messaggio clamoroso, l’accordo è vicinissimo”

Una dei primi giornalisti sportivi a svelare con sicurezza la clamorosa trattativa tra Dybala e i giallorossi è stata Jolanda De Rienzo. Lo ha dichiarato in un video pubblicato sui suoi canali social: “Ero live su Twitch e mi è arrivato un messaggio clamoroso.

Paulo Dybala è vicinissimo alla Roma nonostante sia stato promesso sposo dell’Inter. In realtà, conosco il preaccordo con i nerazzurri e l’attesa della cessione di Sanchez. Dybala alla Juventus non stava bene e voleva una nuova sfida che aveva trovato nell’Inter. Però è passato troppo tempo e l’annuncio non è mai arrivato”.