Demiral sondato dalla Fiorentina, Juve alla finestra per Igor e Milenkovic

Calciomercato Juventus, la Fiorentina sonda Merih Demiral. L’interesse dei viola per il difensore centrale turco, il cui riscatto da parte dell’Atalanta è ancora in dubbio, potrebbe aprire nuovi spiragli di mercato. Un suo arrivo a Firenze potrebbe aprire la strada ai bianconeri per Igor e Milenkovic.

Demiral, si apre la pista Fiorentina. Riscatto dall’Atalanta ancora in bilico

Un’indiscrezione di Tuttosport avvicina Merih Demiral alla Fiorentina. Secondo il giornale sportivo torinese, i viola sarebbero molto interessati ad ottenere le prestazioni del difensore centrale turco, dopo il suo ultimo anno in prestito dalla Juventus all’Atalanta.

Al momento, il futuro di Demiral è ancora in bilico, ma sarà in ogni caso lontano da Torino e Bergamo. L’Atalanta sta ancora valutando se procedere con il riscatto del giocatore, che costerebbe alla Dea una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Anche in caso di fumata bianca, tuttavia, Demiral e l’Atalanta non sono destinati a proseguire insieme. I bergamaschi, infatti, riscatteranno il giocatore solo allo scopo di rivenderlo e ottenere una buona plusvalenza, per un’offerta di almeno 40 milioni di euro.

Anche un’eventuale ritorno a Torino di Demiral avrebbe durata breve, con la Juventus pronta a rivenderlo al miglior offerente.

Con il centrale a Firenze, si aprono le piste Igor e Milenkovic: la Juventus si prepara a trattare

L’interesse della Fiorentina, a prescindere da chi sarà il venditore, potrebbe aprire scenari di mercato interessanti per la Juventus. Un eventuale arrivo di Demiral alla corte di Vincenzo Italiano, renderebbe più facili le trattative dei bianconeri per due difensori in maglia viola.

Si tratta del giovane brasiliano Igor, ex SPAL in scadenza nel 2024, e di un vecchio pallino della Juve, il colosso serbo Nikola Milenkovic. Con il centrale turco in rosa, la Fiorentina sarebbe senz’altro più aperta alla cessione di uno dei suoi difensori e i bianconeri sarebbero pronti ad approfittare della situazione. Nel caso in cui Demiral torni alla base, anzi, si potrebbe trattare persino per uno scambio alla pari con uno tra Igor e Milenkovic, che permetterebbe ad entrambe le squadre di ottenere una plusvalenza.