De Sciglio e Juventus, rinnovo si o no? Ultime notizie sul futuro del terzino

Mattia De Sciglio, il rinnovo con la Juventus si fa o no? Dopo mesi di nubi e incertezze sul futuro del duttile terzino milanese, si apre uno spiraglio: offerto un nuovo contratto al difensore. Tutte le ultime notizie su De Sciglio.

Mattia De Sciglio, rinnovo: resta alla Juventus o no? Le ultime sul terzino

Il futuro di Mattia De Sciglio si tinge di nuovo di bianconero. Il duttile terzino della Juventus ha un contratto in scadenza a giugno ma, nonostante diverse stagioni di alti e bassi, alla fine potrebbe restare a Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni, De Sciglio non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra e pare pronto ad accettare un decurtamento di stipendio pur di restate. Per la Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus avrebbe offerto al terzino un contratto di tre anni con uno stipendio di 1.5 milioni a stagione, la metà rispetto ai 3 milioni annuali percepiti dal difensore classe 1992 fino ad oggi. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, non sembrano esserci dubbi sull’esito dell’operazione: De Sciglio non lascia la Juventus a giugno, ma resta fino al 2025.

Per l’annuncio ufficiale si dovrà attendere la prossima settimana.

Juventus, mercato sulle fasce difensive: avanza Molina, ancora nulla a sinistra

Nonostante il prossimo rinnovo di De Sciglio, il mercato della Juventus continua a concentrarsi sulla fascia difensiva destra. Secondo diverse fonti, i dirigenti bianconeri starebbero approfondendo la trattativa con l’Udinese per il terzino destro argentino Nahuel Molina, autore di un’impressionante stagione in Friuli.

A preoccupare i tifosi, tuttavia, è l’assordante silenzio per quanto riguarda la fascia sinistra.

Le prestazioni altalenanti di Alex Sandro hanno ormai prosciugato la pazienza della tifoseria. Lo stesso Allegri, nella seconda metà della stagione, ha preferito schierare con maggior frequenza il giovane Luca Pellegrini. Al momento, tuttavia, il terzino sinistro brasiliano ha intenzione di restare a Torino fino alla scadenza naturale del suo contratto. Pellegrini, invece, nonostante alcune buone prestazioni, sembra destinato a partire in prestito. Sono tanti i nomi che rimbalzano sui giornali di possibili innesti, da Emerson Palmieri all’altro gioiello dell’Udinese, Udogie, ma per il momento non sembra siano cominciate trattative concrete.