De Laurentiis e la telefonata contro i tifosi del Napoli: poi arriva il chiarimento su Twitter

De Laurentiis ha parlato in modo duro dei tifosi del Napoli durante una registrata proprio con un supporter azzurro. Il contenuto della telefonata è stato poi condiviso ed è diventato virale. Tanto che il presidente del Napoli ha dovuto fare un post di chiarezza sui social.

De Laurentiis e la telefonata contro i tifosi del Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista in negativo in una telefonata avuto con un tifoso azzurro che poi ha pensato bene di pubblicare il contenuto. Nella telefonata, De Laurentiis attacca chiaramente una parte dei tifosi napoletani. “No non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto. I napoletani m’hanno rotto il ca…, siete di una tale stupidaggine che io delle volte dico ma è possibile che consideriamo i napoletani i più paraculi del mondo? Sono paraculi tutti quelli che sanno che i napoletani hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce. La mattina guardate il sole, il mare, una pizza di m… e tirate un bel respiro”.

Poi, il tifoso risponde: “Lei sta giocando con i nostri sentimenti, quest’anno vogliamo il tricolore” a cui De Laurentiis controbatte: “Eh, vedrai altro che tricolore. Quest’anno se non vinciamo la Champions vi mando a fanc… a tutti quanti”.

Poi arriva il chiarimento su Twitter

Dopo che il contenuto della telefonata è diventato virale, il presidente De Laurentiis ha poi voluto chiarire il tutto con un tweet. “La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto”.