Champions League, Young Boys Atalanta dove vederla e probabili formazioni

Qualche dubbio per la Dea. Tre ballottaggi, uno per ruolo, per Gian Pero Gasperini in vista della sfida di Champions contro lo Young Boys. Nel 3-4-1-2 che ha in mente l’allenatore nerazzurro, Demiral e Djimsiti si contendono un posto in difesa, dove sono invece certi di una maglia da titolare Toloi e Palomino. A centrocampo agiranno Zappacosta, De Roon, Freuler e Maehle, per il ruolo di trequartista invece è corsa a due tra Pasalic e Pessina. In avanti la certezza si chiama Zapata, al suo fianco uno tra Ilicic e Malinovskyi.

ATALANTA (3-4-1-2) La probabile formazione: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.