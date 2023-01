Disdette a Sky e Dazn da parte dei tifosi juventini: cosa sta succedendo e quali sono i motivi

Disdette a Sky e Dazn da parte di tantissimi tifosi bianconeri. sui social tanti sono gli utenti che pubblicano le foto delle loro richieste di disdetta agli abbonamenti. Tutto ciò è iniziato dopo l’ufficialità della penalizzazione alla Juventus.

Disdette a Sky e Dazn da parte dei tifosi juventini

Negli ultimi giorni tantissimi tifosi della Juventus stanno facendo la disdetta all’abbonamento di Sky e Dazn. Secondo il Corriere dello Sport se le disdette arrivasse a 500mila, le emittenti potrebbero perdere fino a 136 milioni di euro. In Puglia, scrive il quotidiano, si sono segnalate più di 10mila cancellazioni. Il Corriere del Mezzogiorno nel weekend scorso ha riferito che in Puglia, uno storico fortino bianconero, ci sarebbero state 13mila cancellazioni in sole 24 ore, mentre non sono noti i dati nel resto d’Italia.

Cosa sta succedendo e quali sono i motivi

Le disdette ei tifosi bianconeri sono iniziate dopo l’ufficialità della penalizzazione di meno 15 punti della Juventus in Campionato. Tanti utenti stanno postando sui social i numerosi screen dell’avvenuta disdetta dell’abbonamento televisivo. I tifosi juventini che si stanno chiamando a raccolta sui social vogliono così colpire la Serie A economicamente, visto che dei tanti introiti che arrivano dai diritti televisivi sono die milioni tifosi bianconeri presenti in tutta Italia. Ecco alcuni messaggi postati su Twitter: “Dovete disdire Chi guarda questa farsa è complice Ogni nostra partita è inutile Almeno portiamoli con noi all’inferno”.