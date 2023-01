Coppa Italia: Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Nemmeno il tempo di concludere la 20° giornata di Serie A, che subito si ritorna in campo, stavolta per un trofeo diverso. A scendere in campo Inter e Atalanta per la Coppa Italia e di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Simone Inzaghi contro Gian Piero Gasperini, in una sfida delicatissima.

Probabili formazioni di Inter-Atalanta

A poche ore dalla sfida di Coppa Italia, Inter e Atalanta riflettono su come scendere in campo. Si tratta di una partita molto sentita per motivi diversi. La compagine milanese ha bisogno di scacciare via i brutti pensieri e tornare ad esprimere un calcio coerente e concreto. La compagine bergamasca arriva da un ottimo periodo di forma e vuole confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.

Due idee di gioco differenti e due filosofie opposte: il cinismo – per certi versi – dell’Inter di Inzaghi e l’esplosività di Gasperini che, al bel gioco, aggiunge i tanti giovani di prospettiva. Tutte e due le squadre vogliono portare avanti questo percorso che permetterebbe di raggiungere le semifinali del torneo. L’Inter non può più sperare nello scudetto e deve dunque puntare a questa coppa. L’Atalanta teme di non riuscire a mantenere il passo in campionato e vorrebbe tutelarsi centrando un trofeo. Per ambedue è quindi più di una partita, perché cambierebbe la visione del proprio percorso e i piani di un’intera stagione.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Atalanta, sebbene possano esserci delle variazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Si scende in campo Martedì 31 Gennaio 2023 alle ore 21:00, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e andrà a chiudere il mese di Gennaio.