Dazn, trasmetterà partite gratis in Italia. Ecco quali

Dazn annuncia partite gratis anche per i non abbonati. Una vera e propria rivoluzione nel settore dello streaming.

Dazn, partite in modalità gratuita visibili sulla piattaforma streaming. Tante novità in arrivo annunciate dall’amministratore delegato dell’azienda streaming, Stefano Azzi.

Dazn, una partita gratis trasmessa in Italia

Dazn lancia una novità importante per tutti gli appassionati di calcio e non solo: una versione gratuita della piattaforma streaming con un match visibile, di volta in volta, anche per i non abbonati.

“Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento. Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di Fa Cup sarà gratis, basterà registrarsi su Dazn. Perché dobbiamo allargare la piattaforma degli sportivi anche a chi non ha una passione tale da seguire lo sport con continuità. Partite della Liga, di pallavolo o di calcio femminile, che sta crescendo molto. La modalità free permette di crescere ancora e di generare valore. Quello del calcio femminile è un sistema che deve svilupparsi e trovarlo sullo stesso portale del maschile aiuta”, ha dichiarato l’amministratore delegato Stefano Azzi in un’intervista a La Repubblica.

Tuttavia, l’offerta non si allargherà a molte altre gare: “Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso”.

Le altre partite gratis di Serie A

Le altre partite in modalità free riguarderanno la Serie A eBay femminile, Riyadh Season Cup, Uefa Women’s Champions League e Liga Portugal Betclic. Ecco l’elenco completo:

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (La Liga EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup).

Le altre novità in arrivo

Inoltre, l’azienda streaming ha annunciato anche altre novità sempre tramite l’ad Azzi. “Vogliamo essere il contenitore unico per tutta l’esperienza del calcio che fino a ieri il tifoso viveva su varie piattaforme: guardare la propria squadra, commentare con altri tifosi su Fan Zone, comprare la pizza. E poi acquistare i biglietti per la prossima partita e la maglia del campione, tutto sulla stessa app. Dopo la fase di lancio e quella di consolidamento, siamo entrati nella fase di crescita”.