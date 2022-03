Chi è Daniel Grassl: origini, genitori, fidanzata, Olimpiadi, Europei e Mondiali 2022

Chi è Daniel Grassl: è un talento e una promessa del pattinaggio italiano. Ancora molto giovane ma già diversi riconoscimenti nelle ultime importanti competizioni.

Chi è Daniel Grassl: origini

Daniel Grassl è nato il 4 aprile 2002 a Merano(Bolzano). Ha la passione per la fantascienza che utilizza per le sue gare. “Per via della mia passione per lo spazio e la fantascienza, uso le musiche di Interstellar e Armageddon . Le sento molto mie”. Sul ghiaccio ha iniziato giocando a hockey , pratica la danza classica per perfezionare i gesti tecnici, ama giocare a tennis con il papà e la sorella e si rilassa guardando video di pattinaggio , serie tv e fantascienza.

Daniel Grassl: genitori

Per la sua giovane età, è seguito dai genitori che sono sempre presenti quando Daniel riceve riconoscimenti e lo appoggiano nella sua passione che diventa sempre id più la sua professione.

Daniel Grassl: fidanzata

Non ci sono particolari notizie sulla sua vita sentimentale. All’inizio della sua carriera trova già complicato conciliare studio ed allenamento come da lui stesso sottolineato.

Dalle Olimpiadi ai Mondiali 2022

Agli Europei di pattinaggio artistico di Tallinn, ha brillato il giovane Daniel Grassl, capace di vincere una storica medaglia d’argento.

Il talento altoatesino, sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha realizzato l’ennesimo record italiano e risale fino al 7° posto in classifica, secondo miglior pattinatore azzurro di sempre dopo Carlo Fassi, capace di chiudere 6° nell’edizione a cinque cerchi di Oslo 1952.

Prende parte anche ai Mondiali di pattinaggio 2022. Nelle prime esibizioni: prova senza cadute e con un punteggio tecnico alto per Daniel Grassl, che però vede qualche difficoltà su un lutz che sembra flip per il filo d’entrata al limite, ma poi viene valutato lutz a punteggio pieno.

Grazie a ciò è solido quinto dopo il corto.