Champions League: Milan-Tottenham, le probabili formazioni

La Champions League torna finalmente sul grande schermo, dopo mesi di attesa quasi infinita. Per l’occasione si sfideranno, a San Siro, i rossoneri contro gli Spurs. Ecco allora le probabili formazioni di Milan-Tottenham, due squadre che hanno bisogno di ritrovarsi completamente.

Due allenatori italiani con lo stesso obiettivo: il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Milan-Tottenham

Terminate le fatiche di campionato, rispettivamente Serie A e Premier League, si passa alla coppa dalle grandi orecchie. I Diavoli hanno spesso vinto questa competizione, vantando un passato glorioso, ma che sembra distante dalla realtà. Gli inglesi qualche anno fa hanno sfiorato l’impresa, senza però riuscire a imporsi.

Due compagini che stanno vivendo un periodo delicato e poco costante. I rossoneri sono tornati a vincere – di misura – contro il Torino, seppur senza brillare. Il successo ha portato il club nelle prime posizioni in classifica. Anche il Tottenham giunge da un successo e occupa la quinta posizione. Per lo scontro europeo dovrà fare a meno di Bentancur, che si è rotto il crociato.

Entrambe hanno bisogno della vittoria, per avere un vantaggio in vista del ritorno e prendere maggior fiducia nei propri mezzi.

Ecco, di seguito, le probabili formazioni di Milan-Tottenham, non ancora definitve:

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao

Allenatore: Stefano Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

Allenatore: Antonio Conte.

Pioli contro Conte, due idee di gioco completamente diverse. Il tecnico rossonero potrà sfruttare l’esperienza di Giroud e l’estro di Leao, alla ricerca della miglior versione di se stesso. L’allenatore degli Spurs giocherà le proprie carte su Kulusevski e Son (per la loro velocità) e sulla fisicità di Kane.

Si scende in campo Martedì 14 Febbraio alle ore 21:00 allo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 o, in alternativa, su Sky Sport uno (canale 201), Skay Sport (ovvero canale 252) e Sky Sport 4k (sul canale 213). In streaming sarà possibile guardarla da Now TV, Infinity+ e Sky Go.