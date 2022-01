Atalanta, il Newcastle vuole Gosens: cosa risponde Marino?

Calciomercato Atalanta, il Newcastle non molla Robin Gosens. Contratto milionario già pronto per il giocatore. Ecco la risposta di Marino.

Calciomercato Atalanta, il Newcastle spinge per Robin Gosens. Il direttore generale della Dea, Umberto Marino, ha parlato del calciatore ai microfoni di DAZN: “Vogliamo recuperarlo, leggiamo del Newcastle tutti i giorni”.

Calciomercato Atalanta, Gosens obiettivo del Newcastle: ecco l’offerta

Il Newcastle fa la spesa in serie A. Dopo la maxi offerta alla Fiorentina per Milenkovic, i Magpies provano a portare in Premier Robin Gosens. L’esterno esplosivo dell’Atalanta ha saltato gran parte della stagione per una serie di gravi infortuni.

Le qualità del calciatore, tuttavia restano indiscusse e il Newcastle sembra pronto a offrirgli un ingaggio milionario. Secondo TuttoAtalanta.com, il club inglese ha messo sul tavolo un contratto di tre anni e mezzo a 3.5 milioni di euro a stagione.

Robin Gosens, da parte sua, si è detto molto interessato a giocare in Premier League. Per SkySport il terzino avrebbe già detto di sì ai Magpies per una cessione già a gennaio. Secondo altre fonti, il calciatore vorrebbe garanzie dal club inglese, al momento penultimo e invischiato in un’aspra lotta per la salvezza.

Se la pista Gosens dovesse chiudersi, il Newcastle sembra intenzionato a ripiegare su un altro giocatore atalantino: Hans Hateboer.

La risposta di Umberto Marino: “Il Newcastle? Ogni giorno ne vuole uno diverso”

In un intervista ai microfoni di DAZN, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha commentato la situazione di Robin Gosens e le pressioni del Newcastle: “Ormai tutti i giorni leggo di interessamenti del Newcastle su giocatori dell’Atalanta, è diventato un terno al lotto, vediamo che altro nome tireranno fuori.

Robin è fuori da 4 mesi e per noi è una perdita rilevante sul piano tecnico e umano. E’ importante recuperarlo quanto prima“.