Champions League, Juventus Chelsea dove vederla in tv e probabili formazioni

Champions League, Juventus Chelsea dove vederla in tv: le due squadre si giocano il primo posto in classifica nel girone. La squadra di Allegri ci arriva dopo l’1 a 0 in casa proprio contro la squadra di Tuchel.

La sfida tra Juventus e Chelsea si giocherà allo Stamford Bridge. L’inizio della partita è programmato per martedì 23 novembre alle ore 21,00. Chelsea-Juventus sarà trasmessa sia da Mediaset in chiaro e da Sky. I canali di riferimento saranno dunque Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

La sfida sarà disponibile anche in streaming: è a disposizione l’app di Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Un’ulteriore opzione è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento.

Juventus vs Chelsea: probabili formazioni

Come arrivano le due formazioni alla sfida importante dello Stamford Bridge. I bianconeri hanno 12 punti e comandano la classifica staccando di sole tre lunghezze proprio gli inglesi che di punti ne hanno 9.

Tuchel dovrebbe confermare il suo modulo 3-4-3 anche nella sfida contro i bianconeri. In difesa spazio a Christensen, rimasto a riposo nella partita contro il Leicester in Premier League. Il danese affiancherà Thiago Silva e Rudiger. Jorginho e Kante formeranno la coppia centrale dei blues. Incognita Lukaku che sarà in dubbio fino all’ultimo, Mount pronto nel caso in attacco da falso nueve supportato da Pulisic e Hudson-Odoi.

CHELSEA (3-4-3) la probabile formazione: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mount, Hudson-Odoi. All.: Tuchel

Allegri prepara due cambi rispetto alla formazione che ha battuto la Lazio, ma anche un cambio di modulo. Dal 3-5-2 al 4-4-2 con Cuadrado arretrato in difesa e Alex Sandro a completare il reparto. A centrocampo torna Bentancur, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia Morata-Chiesa. Tra i convocati si rivede Dybala che potrebbe trovare spazio a partita in corso. Oltre a Danilo, assenti Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi e Ramsey.

JUVENTUS (4-4-2) la probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All.: Allegri.

