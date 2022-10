Champions League in tv italiane: dove e quando vedere Milan e Juventus l’11 ottobre

Champions League in tv italiane scendono in campo nelle serate di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 2022. Ecco dove seguirle.

Champions League in tv italiane: si riprende con la Coppa dalle grandi orecchi tanto ambita e desiderata. Le grandi squadre scendono in campo nelle serate di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre. Ecco dove seguire Milan e Juventus che sono le prime a scendere in campo.

Champions League in tv italiane

Torna la Champions League e le italiane scendono in campo sia martedì 11 sia mercoledì 12 ottobre. Tocca prima alla Juventus e poi al Milan nel martedì.

I bianconeri inseguono la coppia Psg-Benfica e dunque la vittoria è quasi obbligatoria. Il Milan di Stefano Pioli scende in campo contro il Chelsea a Milano dopo la pesante sconfitta della scorsa settimana a Londra.

Dove e quando vedere Milan e Juventus l’11 ottobre

Martedì 11 ottobre, dunque, è il turno di Juventus e Milan. Entrambe le partite possono essere viste sia su Sky Sport sia su Infinity Plus. Orari diversi perché la Juventus scende in campo alle 18.45 mentre il Milan alle ore 21.

Ecco di seguito i canali su cui seguire le due partite:

Maccabi Haifa-Juventus (Gruppo H) ore 18.45 Sky Sport 1 (201), Sky Sport 252, Sky Go, Infinity Plus

Milan-Chelsea (Gruppo E) ore 21.00 Sky Sport 1 (201), Sky Sport 252, Canale 5, Sky Go, Infinity Plus

Tutte le altre partite di martedì 11 ottobre

Copenaghen-Manchester City (Gruppo G) ore 18.45 Sky Sport Football (203), Sky Sport 254, Sky Go, Infinity Plus.

Shaktar Donetsk-Real Madrid (Gruppo F) ore 21.00 Sky Sport Football (203), Sky Sport 253, Sky Go, Infinity Plus.

Dinamo Zagabria-Salisburgo (Gruppo E) ore 21.00 Sky Sport 254, Sky Go, Infinity Plus.

Paris Saint Germain-Benfica (Gruppo H) ore 21.00 Sky Sport 255, Sky Go, Infinity Plus.

Borussia Dortmund-Siviglia (Gruppo G) ore 21.00 Sky Sport 256, Sky Go e Infinity Plus

Celtic Glasgow-Lipsia (Gruppo F) ore 21.00 Sky Sport 257, Sky Go e Infinity Plus.

