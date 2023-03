Europa League, Roma-Real Sociedad, probabili formazioni

Per chi segue il calcio, questo è il periodo migliore poiché ogni giorno ci si può divertire con qualche partita. Il Giovedì, ad esempio, è la giornata dedicata ad alcune coppe europee, come la Conference e l’Europa League. Quest’anno a giocarsi un’opportunità ci sono Roma e Juventus, entrambe giunte agli ottavi di finale. Per l’occasione ecco le probabili formazioni di Roma-Real Sociedad, gara molto interessante tra due squadre da non sottovalutare.

Probabili formazioni di Roma-Real Sociedad

Le sfide europee non sono mai semplici e scontate e anche quando sembra esserci una favorita, la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Il match tra Roma e Real Sociedad si presenta molto difficile per i giallorossi, i quali dovranno affrontare una squadra cattiva agonisticamente e capace di giocarsi le proprie carte con chiunque. Del resto le squadre spagnole, in Europa, si dimostrano sempre efficaci.

Il club capitolino dalla sua conta una vittoria importante contro la Juventus, sebbene senza brillare. Entrambe le compagini occupano il quarto posto in classifica (rispettivamente in Serie A e in Liga) dopo 25 giornate in Italia e 24 in Spagna. Rispettivamente con 47 e 44 punti. La Roma vanta 14 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte (32 gol fatti e 21 subiti), la Real Sociedad vanta 13 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte (32 i gol fatti e 23 quelli subiti).

Analizzando le statistiche, le due compagini stanno facendo quasi il medesimo percorso. Per questo ci si attende una gara accesa ed equilibrata.

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Real Sociedad, salvo qualche aggiustamento:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo; Oyarzabal, Fernandez.

Allenatore: Imanol Alguacil.

Si scende in campo Giovedì 9 Marzo alle ore 18:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252); in streaming su Dazn, Sky Go e Now.