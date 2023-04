Calcio e gossip: il boom delle conduttrici tv

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True-News.it – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi. Mettevi comodi perché le chicche e le sorprese da gustarsi nell’uovo di Pasqua non mancano…

Chi ha fatto perdere la testa a Cesare Cremonini?

Apriamo la nostra carrellata di notizie hot post pasquali con il botto: c’è una giornalista e conduttrice che ha fatto letteralmente perdere la testa a Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese è rimasto stregato dal volto televisivo Under 35 e i due da qualche settimana sarebbero inseparabili…

Chi è quel noto conduttore che ogni due per tre va in trasferta a Lecce?

Restiamo nel mondo del tubo catodico. Chi è quel noto conduttore che ogni due per tre va in trasferta a Lecce? Ufficialmente per motivi di lavoro, in realtà perché li vive e abita la sua amante. Nella sua redazione il gossip è ormai di dominio pubblico da mesi. L’unica a non essere a conoscenza della tresca sarebbe la consorte del noto volto televisivo calcistico…

Pallone e televisore vanno a braccetto

Pallone e televisore vanno a braccetto: c’è infatti un portiere che da poco ha appeso i guantoni al chiodo che ha un debole per i volti calcistici televisivi italiani, in particolare le giornaliste e le conduttrici tanto da tampinarle costantemente su Instagram a suon di direct…

A tal proposito ci sono due vallette/giornaliste che hanno animato le notti pasquali in quel di Ibiza. Le due viaggiano ed escono in coppia per weekend sfrenati da mille euro al giorno…

Tempo anche di fidanzamenti ufficiali

Tempo anche di fidanzamenti ufficiali: Giulia Provvedi, la gemella bionda del duo “Le Donatella” di Avanti Un Altro ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si è fidanzata con il procuratore Andrea Riso, mentre il goleador del Frosinone in odore di promozione in Serie A Luca Moro ha trovato l’amore tra le braccia dell’ex concorrente di Temptation Island e influencer da 1 milione di follower Camilla Mangiapelo.

Dalle storie ufficiali a quelle nascoste, almeno per ora: la cantante-modella Barbara Prezja, attuale protagonista di Pechino Express, si sta frequentando con un noto procuratore. Vedremo se nelle prossime settimane il flirt (sono stati avvistati a Pasqua insieme ad Ibiza) diventerà qualcosa di più serio e duraturo…

Aria di crisi invece tra l’ex Madre Natura di Ciao Darwin Sara Croce e il portiere Gian Marco Fiory

Aria di crisi invece tra l’ex Madre Natura di Ciao Darwin Sara Croce e il portiere Gian Marco Fiory. I due dopo quasi due anni di love-story sarebbero entrati in crisi al ritorno di lei dalla vacanza-studio invernale a Los Angeles dove ha trascorso gennaio e febbraio per imparare l’inglese. Cosa sia andato storto non è dato saperlo. Faranno pace? Vedremo. Se sono rose, Fiory…ranno!

Si vocifera infine che non corra più buon sangue tra due wags di una big di Serie A. Tra le due, prima inseparabili anche sui social, adesso sarebbe sceso il gelo, tanto da ignorarsi anche in tribuna a San Siro. Chissà cosa avrà provocato lo strappo tra le due giovani donzelle, tanto da congelare quella che sembrava una bella amicizia a detta di tutti.