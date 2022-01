Protocollo covid Serie A: cosa cambia con le nuove regole

Protocollo covid Serie A: arrivano nuove disposizioni per il calcio di prima fascia soprattutto. L’obiettivo è sempre quello di non fermarsi e andare avanti.

Protocollo covid Serie A

Bisogna salvare il calcio e per fare ciò le partite non possono fermarsi a causa dei contagi che continuano ad esserci nei club di Serie A. “Un punto di equilibrio ragionevole, a tutela sia del mondo sportivo che della salute pubblica”, così il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervenendo durante la Conferenza Stato-Regioni.

Si cerca un punto di incontro dunque.

“C’è l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a tutti i governatori, e al mondo dello sport. I campionati vanno avanti“, ha proseguito il ministro.

Le nuove disposizioni ci sono e la palla ora passa al Cts. “E’ un risultato – ha dichiarato il presidente della Figc Gravina – di cui siamo molto soddisfatti, frutto dell’ottimo lavoro svolto con tutte istituzioni, in particolare col Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra federazione.

Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di responsabilità e il nuovo protocollo nasce su queste basi. Auspico che anche il Cts riconoscerà l’impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute”.

Cosa cambia con le nuove regole

Le poche modifiche apportate al protocollo sono state fatte per proseguire i tutti i modi in campionato anche con i contagi in squadra. Tutela anche per i tifosi ovviamente.