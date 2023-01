Atletico Madrid, ultras impiccano manichino di Vinicius prima del derby contro il Real

Atletico Madrid, ultras hanno impiccato il manichino di un calciatore brasiliano del Real Madrid. Già nella partita di andata ci sono state polemiche ma ora si è andato troppo oltre. Il clima si è fatto pesante e molto caldo.

Atletico Madrid, ultras impiccano manichino di Vinicius

“Madrid odia al Real” sono le quattro parole che hanno infuocato il derby spagnolo tra Atletico e Real Madrid. Nella notte di ieri alcuni tifosi dell’Atletico sono andati vicino a Valdebebas ad attaccare uno striscione su un cavalcavia con le quattro parole offensive. Non solo perché il gruppo di dichiarata ideologia neofascista ha anche ‘impiccato’ un manichino di Vinicius, il brasiliano del Real Madrid colpito da cori razzisti pochi giorni fa a Valladolid da un altro gruppo di tifosi di estrema destra.

Polemiche prima dell’inizio del derby spagnolo

Il derby spagnolo si accende così nel modo sbagliato. La partita è in programma venerdì 27 gennaio 2023 in occasione dei quarti di finale di Copa del Rey. Già all’andata una folla di persone ha intonato il coro “scimmia” verso Vinicius. In più le polemiche si sono accese sempre da parte dei tifosi Colchoneros in riferimento al numero di biglietti che è stato messo a loro disposizione (poco più di 300) e la decisione (che successivamente è stata revocata) di bloccare l’ingresso ai tifosi ospiti negli altri settori del Bernabeu.

