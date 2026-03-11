Un minorato mentale ha spedito insulti nazisti a Majorino

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

A Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, è arrivata una busta anonima con dentro svastiche e altra roba nazisteggiante. La mia solidarietà a Pierfrancesco, ovviamente. Detto questo, continuo a non capacitarmi di quanto possa essere profonda la stupidità umana. E non parlo di principi alti, come la democrazia, il dibattito pubblico, la capacità di argomentare e di ricevere argomentazioni di segno opposto. Queste sono cose che pare si siano perse, nella polarizzazione dei social, come si è perso il senso dell’offrire luoghi al confronto – esattamente quello che sta facendo la Shammah con il Parenti, crocifissa perché ospiterà Meloni dopo aver ospitato mille volte Renzi. No, non sto parlando di cose complesse, come queste.

Fin dove si può spingere la mente contorta di un uomo?

Sto parlando di un tizio (io me lo immagino maschio, non so perché), che prende una busta (dopo averla trovata, perché con le mail ce ne sono sempre di meno in giro), ci mette dentro i simboli nazisti. Se è un appassionato di Ris si sarà pure messo i guanti da cucina, quelli in gomma, quindi sarà pure sembrato un cretino (che poi è quello che è). Avrà chiuso la busta leccandola, e poi dicendosi che è un cretino (che poi è quello che è) perché così la polizia comunista lo potrà identificare. Poi l’avrà spedita, immagino, e quindi si sarà fatto tutta la fatica di trovare una buca delle lettere, un francobollo e tutto il necessario. Oppure l’avrà portata a mano, che è pure peggio. E tutto questo per che cosa? Per causare un moto di solidarietà dall’orbe terraqueo a quello che è il suo “nemico”. Ora, se già a un nazista non gli si voglia fare il favore di non considerarlo scemo per il fatto di essere nazista, rimane il fatto che l’essersi sottoposto a tutta questa trafila è di una stupidità tale che non ci si può astenere dal ritenerlo un minorato mentale.

