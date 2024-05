Un uomo che ha tutto e niente. Una città sofisticata e spregiudicata. La lunga discesa nell’abisso del potere per ritrovare se stesso. E rinascere. Questo è “Il Lobbista”, primo romanzo di Fabio Massa, giornalista, imprenditore nonchè editore di true-news-it.

A.F.M. è un lobbista. Uno di quelli bravi, che conoscono tutti, che lavora nel posto giusto per fare affari: la Milano cinica e spietata nella quale il denaro circola senza limiti. Caustico, con una ironia che sfocia nel sarcasmo e nel dileggio, si muove a suo agio in un mondo fatto di giochi sporchi, infamie giornalistiche, avvenimenti tanto scandalosi da risultare ridicoli. E racconta la sua storia piena di intrecci, uno incastrato nell’altro, come una matrioska, in una vicenda che ha come sfondo il capoluogo lombardo, i suoi hotel, i suoi grattacieli e i suoi potenti e manager, irreprensibili alla luce del giorno, più opachi e ambigui nell’atmosfera seducente dei ristoranti stellati.

“Il Lobbista”: un intrigo tra i palazzi di una Milano amorale

La storia di A.F.M. è un intrigo tra i palazzi, che inizia e si conclude in una estate caldissima di Milano, che fa appiccicare la camicia alla schiena sudata e affondare i tacchi delle donne eleganti nell’asfalto dei marciapiedi. È una caduta agli inferi che sa di redenzione tra potere, sesso, cattiverie e sussulti di moralità, in cui A.F.M. scoprirà di non essere solo una sigla, ma un uomo, Alberto. Sempre più perso in una città che tutto dà e tutto toglie, senza alcun freno inibitorio.

Il volume, edito da Laurana editore, è disponibile in libreria e sui principali store online. Un’opera dalle tinte noir, un romanzo alla Grisham che ha una particolarità unica: se infatti il protagonista appartiene alla fiction, e così la sua strabiliante vicenda, ogni storia è frutto del racconto del reale e dunque vera e non solo verosimile.

Fabio Massa – Il Lobbista

Laurana editore (collana Rimmel)

232 pagine – 18 euro