The True Show: ospiti su Twitch Caterina Cerroni e Marco Bestetti

The True Show è l’approfondimento di attualità e politica di True News. Un appuntamento due volte alla settimana sul canale Twitch di True News. Attualità, politica ed economia, con un linguaggio semplice su una piattaforma innovativa.

Il tema della settimana puntata del format saranno le politiche giovanili e il futuro dei giovani. Se da un lato il Partito Democratico ha portato Caterina Cerroni, una delle candidate under 35 volute direttamente da Enrico Letta, alla Camera; dall’altro lato Forza Italia non ha spinto particolarmente sulle politiche giovanili, non presentando candidati under 35 nelle proprie liste.

Sulle scelte e sui motivi interrogheremo Marco Bestetti, che delle schiere di Forza Italia rappresenta la parte più giovane, in un dibattito su come l’Italia continuerà a parlare per i giovani.

La diretta è alle 19 sulla pagina Twitch di True News. Conduce Mario Petillo.

Nelle precedenti puntate hanno partecipato numerosi ospiti del mondo politico. Giacomo Salvini de Il Fatto Quotidiano; Bruno Tabacci di Impegno Civico; Francesco Ascioti di Azione; Daniele Nahum del Pd e Valentina Aprea di Forza Italia; Antonio Misiani del Partito Democratico.