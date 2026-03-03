Home Politics Schlein sull’Iran: “Khamenei non ci mancherà, ma non può valere solo la legge del più forte”
Politics, Primo Piano

Schlein sull’Iran: “Khamenei non ci mancherà, ma non può valere solo la legge del più forte”

3 Marzo 20263 Marzo 2026By Redazione
Schlein sull’Iran: “Khamenei non ci mancherà, ma non può valere solo la legge del più forte”

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha preso una posizione netta sulle recenti tensioni in Iran a seguito della morte di Khamenei. Intervenendo alla commissione Esteri del Senato, Schlein ha dichiarato: “Chiariamolo subito: Khamenei era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo certo la mancanza. Ma riteniamo sbagliate e pericolose le azioni militari in violazione del diritto internazionale”. La leader dem ha inoltre ribadito l’importanza di un approccio multilaterale nelle relazioni internazionali, sollecitando il governo italiano, e in particolare la premier Meloni, a riferire in Parlamento sulle azioni intraprese e sulla posizione del paese.

Il richiamo al rispetto delle regole internazionali

Nel corso di un convegno a Torino dedicato al referendum, Schlein ha precisato ulterirormente la sua visione: “Siamo stati netti nella condanna del regime di Teheran, Khamenei non ci mancherà – ha sottolineato – ma azioni militari unilaterali come queste sono fatte in violazione del diritto internazionale e scavalcando le sedi multilaterali che sarebbero quelle che anche il nostro Paese dovrebbe difendere. Se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte e si crea un precedente preoccupante”. La segretaria dem ha sottolineato che il governo italiano non può limitarsi a “osservare”, richiamando il valore della storia diplomatica nazionale e la necessità di favorire un cessate il fuoco e interrompere tutte le azioni militari in corso.

, ,