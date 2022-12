Il Fight Club del Pd: Elly Schlein e le regole capovolte per le donne dem

Perché questo articolo potrebbe interessarti? Elly Schlein, deputata dem, si è candidata alla segreteria del partito democratico. Molti sono entusiasti della ventata di novità che potrebbe portare, ma tutte le incendiarie del Pd hanno spento i loro ardori entrando a pieno titolo nella nomenclatura che criticavano.

La prima regola del Fight club è che non si parla del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Ecco, violate queste regole dell’immaginario club di combattimento del romanzo di Chuck Palahniuk, portato sul grande schermo da David Fincher, e sarà più semplice immergersi nel clima che regna nel Partito democratico. Qui bisogna parlare del Pd, possibilmente parlarne male, parlarne sempre, soprattutto se ti candidi alla segreteria come nel caso di Elly Schlein, che pur non avendo la tessera, ma essendo stata eletta deputata nelle fila dem, si è sentita in diritto di correre per prendere la guida del partito.

Schlein candidata al Pantheon delle promesse Pd

L’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna, apparsa sulla scena nel 2013 con #Occupypd, il movimento di indignati nato dopo l’affossamento della candidatura di Romano Prodi alla presidenza della Repubblica ad opera dei 101 franchi tiratori, è l’ennesima enfant prodige (enfant inteso non in senso anagrafico visto che ha 37 anni, ma come volto nuovo) destinata ad entrare nel Pantheon femminile del partito.

E a rimanerci nei decenni a venire.

Perché la Schlein può starne certa; magari non conquisterà la segreteria del Pd, sicuramente ha già conquistato un posto accanto ad altre tre esponenti dem che, partite come grandi promesse di cambiamento e portatrici di aria nuova nel partito, hanno inciso più sulle proprie sorti personali che su quelle del Pd.

Madia prima di Schlein

La storia comincia nel 2008 quando l’allora segretario Walter Veltroni sceglie una “candidata di rottura” come capolista del partito a Roma per le elezioni alla Camera.

Lei si chiama Marianna Madia, da Montecitorio da allora non è più andata via e diventerà anche ministra della pubblica amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni.

Al momento della sua prima elezione, Madia dichiarò orgogliosamente di portare in dote la sua inesperienza, ma i giornali preferirono puntare solo sul suo viso da madonna preraffaellita (Vanity Fair) o da “vergine botticelliana” (più o meno tutti gli altri). Solo Il Fatto si interessò alla sua tesi di dottorato, che risultava uguale in molti passaggi ad altri documenti.

Lei denunciò ma perse la causa.

Il vento del cambiamento

Cosa aveva fatto la Madia per entrare così prepotentemente nel cuore di Veltroni? Le malelingue parlarono di lei come una raccomandata, dato che era stata la fidanzata del figlio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nelle cui mani avrebbe giurato come ministro; la giovane promessa si difese dicendo che all’epoca della sua relazione con l’importante erede, Napolitano era solo un importante esponente del Pci.

Nel Pd a livello nazionale ho visto piccole e mediocri filiere di potere. A livello locale, e parlo di Roma, facendo le primarie dei parlamentari ho visto, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio”. Veltroniana di ferro, Madia diventerà dalemiana, lettiana, bersaniana e infine renziana. Nel 2013, alla sua seconda legislatura, ecco entrare la Madia a pieno titolo nel Fight Club Pd: “A livello locale, e parlo di Roma, facendo le primarie dei parlamentari ho visto, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio”. Veltroniana di ferro, Madia diventerà dalemiana, lettiana, bersaniana e infine renziana.