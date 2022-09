Salvini in conferenza stampa commenta i risultati delle elezioni: “Il 9% non mi soddisfa ma siamo nel governo”

Salvini in conferenza stampa commenta il giorno dopo le elezioni che hanno riportato una Lega ridimensionata.

Salvini in conferenza stampa il giorno dopo le elezioni: il leader della Lega commenta i risultati non incoraggianti. Nonostante sia stato il primo a commentare gli exit poll poco dopo le 23 del 25 settembre, deve prendere atto di una soglia del suo partito sotto al 9%.

Salvini in conferenza stampa commenta i risultati delle elezioni

Matteo Salvini era stato il primo a commentare i risultati delle elezioni su Twitter dopo poco le 23 del 25 settembre.

Poi, il giorno dopo eccolo in conferenza stampa a spiegare i risultati poco incoraggianti della Lega. Nel quartier generale della Lega, a Milano, sono presenti, tra gli altri, Riccardo Molinari, Alessandro Morelli e Laura Ravetto.

“Puntiamo a 100 parlamentari in Parlamento”, inizia così Salvini. ” Voglio ringraziare tutti i militanti in questi mesi, quello di ieri è punto di partenza. Dove c’è il sindaco lega la percentuale è al 30% mentre se non c’è un sindaco Lega si ferma al 15%.

Da settimana prossima si partirà con i congressi nelle tante sedi della Lega. Mi tengo stretto un patrimonio di uomini e donne su cui costruire”. Sulla vittoria del centrodestra: ” La maggioranza è chiara, del centrodestra. Auspico che per 5 anni sia cosi. Faccio i complimenti a Giorgia, lavoreremo insieme e a lungo”.

Sui risultati della Lega: “ Il 9% non mi soddisfa ma saremo in un Governo dove saremo protagonisti. Se noi facciamo la Lega si vede nei territori.

Potevamo stare con il vecchio governo e il doppio dei voti ma sarebbe stato un problema prima per la Lega e poi per gli italiani. Analizzeremo ciò che è stato fatto bene e ciò che è stato fatto male”. Sui prossimi giorni: “Mi sentirò con Giorgia Meloni per lavorare da subito e bene al prossimo governo. Ho anteposto l’interesse del Paese a quello del partito. Avrò l’onore di essere protagonista della prossima squadra di governo”.

” Sono andato a letto arrabbiato ma mi sono alzato carico e con tanta voglia. Oggi ha vinto la democrazia”.

La Lega all’8,9%

“Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte ma già ora vi voglio dire grazie”. Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando i primi exit poll e instant poll. Tuttavia, i risultati della Lega sotto al 9% hanno detto che c’è poco da ringraziare per Salvini.

“Quello che è successo alla Lega è che passare dal 34% all’8% certamente paga il fatto di essersi assunto la responsabilità di questi diciotto mesi di governo di unità nazionale con cui abbiamo governato e anche il fatto che se si è al governo bisogna fare il governo, non si può fare governo e opposizione”. Così Maurizio Lupi, commenta il risultato delle elezioni su Rtl 102,5.