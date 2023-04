TrueData, gli italiani tifano orsa: stravincono i contrari all’abbattimento di Jj4

Perché leggere questo articolo: gli italiani sono più uniti sul sostegno all’orsa che sulle parole di Lollobrigida. Un altro segno della grande polarizzazione politica nel nostro Paese.

Oltre il 70% degli italiani sono favorevoli a mantenere in vita l’orsa Jj4 che ha ucciso il runner Andrea Papi. Questo quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 aprile.

71,3% degli italiani contro l’abbattimento dell’orsa

Oltre i due terzi degli italiani hanno una netta opposizione all’uccisione dell’animale che in Trentino ha ucciso il 26enne Andrea Papi. Il totale degli anti-abbattimento è al 71,3% del campione. Diverse le visioni di questo fronte ampiamente maggioritario. Per il 34,2% Jj4 va mantenuta in vita ma non rimessa in libertà. L‘orsa omicida andrebbe tenuta isolata in un recinto. Al contempo la presenza degli altri orsi andrebbe gestita tramite trasferimenti in altre aree ed insegnando alla popolazione delle aree interessata a conviverci.

Il 37,1% la vorrebbe invece libera come gli altri orsi in quanto gli incidenti sono rarissimi e si sostiene che le persone devono convivere con i rari plantigradi delle nostre montagne.

Molto minore il numero di coloro che puntano sull’abbattimento. Il 9,6% chiede che sia abbattuta solo lei in quanto potenzialmente pericolosa in futuro per gli uomini. Mentre il 13,6% pensa che il numero di orsi debba essere ridotto.

Fascismo e suprematismo, Schlein bocciata

Tra gli altri temi caldi, gli italiani oltre all’orsa hanno avuto modo di essere interpellati sull’imminenza del 25 aprile e la sfida dell’antifascismo da un lato e sulle controverse parole di Francesco Lollobrigida sulla “sostituzione etnica” dall’altro.

Lollobrigida convince il 46,5% della popolazione sul timore di una presunta “sostituzione etnica”, ma il fronte di coloro che respinge la teoria di un complotto ordito da élite è di oltre il 70% dei votanti. Il 50,2% della popolazione, comunque, ritiene indifferente o positivo l’impatto dell’immigrazione. Il Ministro dell’Agricoltura vede la sua tesi, dunque, essere messa per quanto in forma relativa in minoranza.

Se Lollobrigida fa discutere, a essere bocciata è la posizione di Elly Schlein sul rischio di fascismo di ritorno e suprematismo bianco in Italia. La segretaria Pd vede la sua posizione accolta pienamente dal 21% del campione. Il 20,3% ritiene riguardi “una parte” del Paese, ma oltre il 57% si oppone a tale visione. Anzi, per il 38,1% ritiene che il vero pericolo sia l’ideologia progressista che vuole la

fine dell’Italia, della sua cultura e della sua tradizione.