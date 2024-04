Passaporti: introdotta anche a Milano l’Agenda prioritaria

Anche a Milano finalmente dal 30 marzo la Questura ha introdotto l’Agenda prioritaria per il rilascio del passaporto in soli trenta giorni. Se ci sono infatti necessità specifiche di avere il documento entro tale lasso di tempo e se non ci sono “date che soddisfino le esigenze tramite il sistema di prenotazione nell’agenda ordinaria, è possibile prendere un appuntamento nella nuova sezione Appuntamenti Prioritari”, spiegano dalla questura. Per richiedere il rilascio del nuovo passaporto o la sostituzione di quello in scadenza si può dunque presentare domanda prenotando un appuntamento a QUESTO LINK. E’ necessario accedere tramite Spid o Cie.

Agenda prioritaria della Questura: a chi è riservata

La nota della questura chiarisce che la procedura di Agenda prioritaria “è riservata ai soli residenti nella Provincia di Milano e la necessità (es. per motivi di studio, lavoro, famiglia e turismo) di ottenere il passaporto in tempi ridotti dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza, pena la mancata accettazione della stessa”.

Passaporti: vogliamo che il progetto Polis sia esteso a tutta Italia

E dunque continuano i segnali positivi per la velocizzazione di una pratica la cui lentezza è stata sino ad oggi in Italia un autentico scandalo. Contro il quale anche la nostra testata si è mobilitata con una petizione su Change.org. La nostra richiesta? Bene l’agenda prioritaria in Questura, ma vogliamo che sia potenziato ed esteso anche il progetto Polis di Poste Italiane. Che garantisce il rilascio o il rinnovo del documento presso gli uffici postali o a domicilio. Ma che, al momento, è stato attivato in via sperimentale solo nei piccoli Comuni. Serve che tutti i cittadini, anche nelle grandi città, possano accedere alla possibilità di un rinnovo rapido e comodo del proprio passaporto. La nostra petizione ha già superata le 15mila firme: è possibile sostenerla a QUESTO LINK