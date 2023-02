Regionali, crolla l’affluenza. In Lazio e Lombardia (finora) è al 29,47%

Regionali: i dati del Viminale relativi alle ore 23 registrano in Lombardia (1.504 Comuni su 1.504) un'affluenza del 31,66 per cento

Regionali: nella prima giornata per eleggere le nuove amministrazioni in Lombardia e Lazio l’affluenza, relativa a 1.882 dei 1.882 Comuni al voto, si ferma al 29,47 per cento (era stata del 74,08 per cento alle precedenti e analoghe elezioni).